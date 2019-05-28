SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz'da enflasyon zammı yapılacak. Hem gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Bu hafta bayram ikramiyelerine kavuşacak olan emekliler, Temmuz zammını da merakla bekliyor. Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay verilen ek ödemeleri artacak. Temmuz'da hem tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocak'ta başlayan ilave ödeme bin 828-2 bin 391 liraya kadar çıkacak. Ayrıca tüm emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Peki 2019 Temmuz ayı emekli ek ödeme ve enflasyon zammı ne kadar olacak? SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları kaç para olacak?