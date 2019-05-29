Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Maaşlarda ne kadar artış olacağı merak edilirken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
29.05.2019 07:48
- Son Güncelleme: 29.05.2019 07:48
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