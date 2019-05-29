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Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Maaşlarda ne kadar artış olacağı merak edilirken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

29.05.2019 07:48 - Son Güncelleme: 29.05.2019 07:48
Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.

Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşlarda ne kadar artış olacağı merak edilirken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor.

Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklileri, Temmuz'da memurlarla aynı zammı alacak.

Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek.

Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden Ocak-Haziran enflasyonu için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı.

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