Emekliye ikramiye ve erken maaş! Emekli ikramiyesi ne kadar?

Emekliye erken maaş! 29 Mayıs Bayram ikramiye son dakika ödeme günü - SGK SSK Bağkur ikramiye zammı açıklaması. Emeklilere bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi yatacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemenin ilkini 31 Mayıs'ta, ikincisini ise Ağustos'ta alacak. Yeni emekliye de ikramiye yatacak. . Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. İşte 28 Mayıs Bayram ikramiyesi son dakika ödeme takvimi! SGK SSK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı ne oldu?