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On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir

On binlerce emekli maaşının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya! Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, sahte sigortalılık nedeniyle son dönemde çok sayıda emeklinin maaşının iptal edildiğini açıkladı. Bu kişilerin yıllardır aldıkları emekli aylıklarının da yasal faiziyle birlikte iadesinin istendiği belirtildi.

29.05.2019 12:38 - Son Güncelleme: 29.05.2019 12:38
On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, sahte sigortalılık nedeniyle son dönemlerde binlerce emeklinin maaşının kesilerek iptal edildiğini, çalışma günlerinin silindiğini ve yıllardır aldıkları emekli aylıklarının yasal faiziyle iadesinin istendiğini söyledi.

On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir

Duman, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilerin hizmetlerini incelemeye aldığını, fiili olarak çalışmadığı tespit edilen emeklilerin hizmet sürelerinin iptal edildiğini belirtti.

On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir

Duman, geriye kalan süre emekliliğe yetmeyenlerin emekli aylıklarının kesilerek, bugüne kadar aldıkları aylıkların faiziyle istendiğini vurguladı.

On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir

"3600 GÜN 2520 GÜNE DÜŞÜYOR, MAAŞ KESİLİYOR"

Duman şöyle konuştu: "Örneğin; emekli olabilmek için yaşını doldurduğu halde çalışma günü eksiği nedeniyle üç yıl boyunca, iş yeri sahibi bir tanıdığının yanında çalışmadığı halde sigorta primini ödemiş.

On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir

2014 yılında 3600 gün ile emekli olmuşsa ve 2019 yılında yapılan incelemeler neticesinde sigorta primi bedeli düzenli olarak ödenmiş olsa dahi kişinin aktif çalışmadığı tespit edilmişse, öncelikle; çalışmadığı halde üç yıl boyunca ödediği 1080 gün hizmeti iptal ediliyor ve ödenen prim tutarları hazineye aktarılıyor.

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