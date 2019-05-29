On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir

2014 yılında 3600 gün ile emekli olmuşsa ve 2019 yılında yapılan incelemeler neticesinde sigorta primi bedeli düzenli olarak ödenmiş olsa dahi kişinin aktif çalışmadığı tespit edilmişse, öncelikle; çalışmadığı halde üç yıl boyunca ödediği 1080 gün hizmeti iptal ediliyor ve ödenen prim tutarları hazineye aktarılıyor.