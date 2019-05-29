On binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Eğer bunu yaptıysanız maaşınız kesilebilir
On binlerce emekli maaşının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya! Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, sahte sigortalılık nedeniyle son dönemde çok sayıda emeklinin maaşının iptal edildiğini açıkladı. Bu kişilerin yıllardır aldıkları emekli aylıklarının da yasal faiziyle birlikte iadesinin istendiği belirtildi.
29.05.2019 12:38
- Son Güncelleme: 29.05.2019 12:38
2014 yılında 3600 gün ile emekli olmuşsa ve 2019 yılında yapılan incelemeler neticesinde sigorta primi bedeli düzenli olarak ödenmiş olsa dahi kişinin aktif çalışmadığı tespit edilmişse, öncelikle; çalışmadığı halde üç yıl boyunca ödediği 1080 gün hizmeti iptal ediliyor ve ödenen prim tutarları hazineye aktarılıyor.
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