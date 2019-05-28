Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli ikramiyesinin ödenme tarihiyle merakla beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini ne zaman alacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildirdi.