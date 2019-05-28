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  • 28.05.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 18:51

ne zaman yatırılacak? İkramiyeye zam var mı? ?

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala yaklaşık 12 milyon emekli " ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca 2019 yılında ikramiyeye zam yapılıp yapılmadığı da merak konusu. Peki, ? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli ikramiyesinin ödenme tarihiyle merakla beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini ne zaman alacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildirdi.

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