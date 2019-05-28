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  • 29.05.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:02

2019 yılı memur Temmuz farkı oranı yüzde kaç? nda ne kadar olacak?

2019 yılı memur Temmuz farkı oranı yüzde kaç? nda ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında zam alacaklar. Sadece bu zam değil oluşacak 6 aylık enflasyon da fark olarak maaşlara eklenecek. Bu oranın yüzde 6'yı bulması da bekleniyor. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödemelerinin tutarları da artacak. Memur ve memur emeklilerinin dışında ve emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek.

Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda internette Temmuz ayı maaş zamlarının ne kadar olacağı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler. Temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşlarına zam yapılacak, ardından da ağustos ayında toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaş alacaklar. Emekliler toplamda 2 bin liralık ikramiyelerini almış olacaklar. Peki memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? 2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç?

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