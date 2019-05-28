Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda internette Temmuz ayı maaş zamlarının ne kadar olacağı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler. Temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşlarına zam yapılacak, ardından da ağustos ayında toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaş alacaklar. Emekliler toplamda 2 bin liralık ikramiyelerini almış olacaklar. Peki memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? 2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç?