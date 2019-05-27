Emekli olan vatandaşların intibak yargı süreci için heyecanlı bekleyişleri sürüyor

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya başlayacağı şu günlerde gözlerini intibak yasasına ve intibak zammına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak.
Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya başlayacağı şu günlerde gözlerini intibak yasasına ve intibak zammına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak.
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