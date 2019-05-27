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  • 28.05.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 12:27

Emekli olan vatandaşların intibak yargı süreci için heyecanlı bekleyişleri sürüyor

Ramazan Bayram ikramiyesini almaya hazırlanan milyonlarca emeklinin bir gözü de intibak emekli mı için Meclis'te. En düşük emekli maaşlarının asgari ücret sınırına çekilmesi için de bir dizi çalışma yapılmakta. sın son dakika da beklenmekte.

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya başlayacağı şu günlerde gözlerini intibak yasasına ve intibak zammına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak.

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