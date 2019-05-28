Emekliye 2 bin 391 TL ek ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?
Temmuz'da hem tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocak'ta başlayan ilave ödeme bin 828-2 bin 391 liraya kadar çıkacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği detaylar...
28.05.2019 07:52
- Son Güncelleme: 28.05.2019 07:52
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