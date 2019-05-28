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Emekliye 2 bin 391 TL ek ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Temmuz'da hem tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocak'ta başlayan ilave ödeme bin 828-2 bin 391 liraya kadar çıkacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği detaylar...

28.05.2019 07:52 - Son Güncelleme: 28.05.2019 07:52
Emekliye 2 bin 391 TL ek ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Bu hafta bayram ikramiyelerine kavuşacak olan emekliler, Temmuz zammını da merakla bekliyor. Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay verilen ek ödemeleri artacak.

Emekliye 2 bin 391 TL ek ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zam daha alacak ve ilave ödemeleri yükselecek.

Emekliye 2 bin 391 TL ek ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 5 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.

Emekliye 2 bin 391 TL ek ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 + yüzde 2.7 zam alabilecek.

Emekliye 2 bin 391 TL ek ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak?

MAAŞLAR ARTACAK
Ayrıca tüm emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

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