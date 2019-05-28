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  • 28.05.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 10:31

ikramiyesi son dakika - Bağkur emekli maaşı ikramiye oranı açıklaması

leri ne an ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 'ta yatırılacak. ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak.  Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. İşte ikramiyesi son dakika ! Bağkur ne oldu? İşte detaylar

28 Mayıs Bayram ikramiyesi son dakika ödeme takvimi! SGK SSK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı ne oldu? Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak.

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