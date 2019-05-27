Emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi milyonlarca emekli tarafından oldukça merak ediliyor. Geçen sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan oldukça memnun olan emekliler ise ikramiyenin bu sene de ödenmesini istiyor. Hükümet bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Bu arada TÜED'den : Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 zam yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun açıklaması yapıldı. Emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Peki emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi zammı var mı?