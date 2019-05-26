27 Mayıs! Milyonların gözü genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i yoğun günler bekliyor. Bu saydığımız maddelerle ilgili sürekli olarak yeni açıklamalar yapılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yakın zamanda açıklanacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni yargı reformununun açıklanacağını duyurmasının ardından ceza indirimi konusu yeniden gündeme geldi. Söz konusu belgenin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de Meclise gelmesi bekleniyor. Peki 26 Mayıs genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge EYT erken emeklilik yasası son durum! Meclis'e geldi mi? İşte son detaylar