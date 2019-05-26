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  • 27.05.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:18

, , , , yasası son durum! 27 Mayıs Meclis'e geldi mi?

27 Mayıs , , yasası son durum! Meclis'e geldi mi? TBMM'nin gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. Af yasasından 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. Peki, Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatında son durum ne? İşte son detaylar... Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

27 Mayıs! Milyonların gözü genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i yoğun günler bekliyor. Bu saydığımız maddelerle ilgili sürekli olarak yeni açıklamalar yapılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yakın zamanda açıklanacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni yargı reformununun açıklanacağını duyurmasının ardından ceza indirimi konusu yeniden gündeme geldi. Söz konusu belgenin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de Meclise gelmesi bekleniyor. Peki 26 Mayıs genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge EYT erken emeklilik yasası son durum! Meclis'e geldi mi? İşte son detaylar

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