Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar "erken emeklilik yasası" hakkındaki son detayları araştırıyor. Yasanın Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, erken emeklilik yasasında son durum ne? İşte EYT hakkındaki son detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Vatandaşlar erken emeklilik yasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor.