Mahkum ve mahkum yakınları genel af çıkacak mı sorularını her gün soruyor. Bu bağlamda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi, bizim yol haritamız olacaktır. 82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU NEDİR, NELER İÇERİR?

Türk yargısının yeni yol haritası olarak adlandırılan strateji belgesinde 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması, tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, ağır hasta olan mahkumlarla ilgili özel düzenlemelerin yapılması gibi 65 başlık yer alıyor.

Ayrıca yeni düzenlemelerle bazı suçların hızlı bir yargılama usulüne tabi tutulması hedefleniyor.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.

PEKİ GENEL AFFIN ÇIKMASI BEKLENEN TARİH NE?

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor.