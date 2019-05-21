Ceza indirimi ne zaman Meclis'e sunulacak? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı, Meclis'e geldi mi?
Genel af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler neler? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni yargı reformunun açıklanacağını duyurmasıyla birlikte af ve ceza indirimi yeniden gündeme geldi. Af ve ceza indirimi bekleyenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası çıkacak mı? Ceza indirimi Meclis'e geldi mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Ceza indirimi ne zaman Meclis'e sunulacak. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP'nin Meclis'e sunduğu teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'ni yakın zamanda açıklayacağını duyurmasının ardından ceza indirimi ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Peki, Ceza indirimi ne zaman Meclis'e sunulacak. Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Adalet Bakanlığı tarafından mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargu Reformu Stratejisi Belgesi yakın zamanda açıklanacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni yargı reformununun açıklanacağını duyurmasının ardından ceza indirimi konusu yeniden gündeme geldi.
BAHÇELİ'DEN YENİ AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af ve ceza indirimi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü. "Önerimiz var Meclis'e de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız. Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz. Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var. Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' açıklamalarında bulundu.
NACİ BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA
6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder"