Ceza indirimi ne zaman Meclis'e sunulacak? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı, Meclis'e geldi mi?

BAHÇELİ'DEN YENİ AF VE CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af ve ceza indirimi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü. "Önerimiz var Meclis'e de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız. Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz. Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var. Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' açıklamalarında bulundu.