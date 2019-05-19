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  • Son Güncelleme: 19.05.2019 20:01

Hal yasası, , nafaka ve ne? Meclis'e geliyor mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hal yasası, , nafaka ve kıdem tazminatındaki son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yasaların Meclis'e gelip gelmeyeceği de gündemdeki konular arasında yer alıyor.

Hal yasası, genel af yasası, nafaka ve kıdem tazminatı hakkındaki son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Meclis'te görüşülen konularla ilgili son dakika gelişmeleri bu nedenle takip ediliyor. Peki, hal yasası, genel af yasası, nafaka ve kıdem tazminatında son durum ne? İşte cevabı...

GENEL AF YASASINDA SON DURUM

Meclis'in açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

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