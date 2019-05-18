3600 ek gösterge ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 24 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı şuan için resmi bir açıklama yapılmadı. 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. 3600 sk gösterge düzenlemesi yapılırsa eğer özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Meclis takvimine göre, Mayıs ayında gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.