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  • 06.05.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 11:50

3600 ile ilgili araştırmalar devam ediyor

3600 son durum ne, ne an çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 24 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde.

3600 ek gösterge ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 24 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı şuan için resmi bir açıklama yapılmadı. 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. 3600 sk gösterge düzenlemesi yapılırsa eğer özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Meclis takvimine göre, Mayıs ayında gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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