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  • 20.05.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 09:33

da son dakika gelişmesi! 20 Mayıs ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

kuru ne kadar? Dolar/TL yeni haftaya 6.06 TL civarında başladı. Dolar endeksi, geçen haftayı Mart başından bu yana en güçlü kazanımla kapattıktan sonra 98.024 ile yatay seyretti. Piyasalarda bu hafta Fed tutanakları ve Draghi'nin konuşması izleniyor. Bugün ve , kaç TL oldu? İşte 20 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar kuru önceki hafta 6.24'lü seviyelere yükselmişti. TCMB'nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarıyla yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin altını test etse de dolar/TL kalıcı olamadı. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyir izleyerek geçirdiği haftanın ardından yeni güne sıcak haber akışlarıyla başlıyor. İlk gündem maddesi Rus yapımı S-400 füzelerinin alımı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0470 lira, euronun satış fiyatı ise 6,7620 lira olmuştu. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0715
Satış: 6,0739

EURO
Alış: 6,7748
Satış: 6,7780

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