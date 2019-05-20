Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar kuru önceki hafta 6.24'lü seviyelere yükselmişti. TCMB'nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarıyla yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin altını test etse de dolar/TL kalıcı olamadı. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyir izleyerek geçirdiği haftanın ardından yeni güne sıcak haber akışlarıyla başlıyor. İlk gündem maddesi Rus yapımı S-400 füzelerinin alımı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0470 lira, euronun satış fiyatı ise 6,7620 lira olmuştu. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,0715

Satış: 6,0739

EURO

Alış: 6,7748

Satış: 6,7780