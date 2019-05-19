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  • 20.05.2019 07:29
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 07:29

Son dakika: `den - ticaret savaşına ilişkin açıklama

Son dakika... Başkanı , ve arasındaki ticaret savaşının bir çözüm bulunamaması halinde, dünya ekonomik görünümü için bir risk olabileceğini söyledi.

IMF`den ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin açıklama

Taşkent ziyaretinde konuşan Başkanı , " ve arasındaki ticarette gerilimin aşağı yönlü riskler yarattığı ortada. Eğer bu gerilimler çözülmez ise, riskin büyüyeceği açık" dedi.

IMF, geçtiğimiz ay global büyüme için tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e indirmişti.

Lagarde konuşmasında global ekonominin 2019 sonuna doğru ve 2020'de toparlanmasını beklediklerini de vurguladı.

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