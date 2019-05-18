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  • 20.05.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:36

Hangi yardım nasıl alınır? , yaşlılık ve başvuru şartları nedir?

, yaşlılık ve başvuru şartları nedir? Hangi yardım nasıl alınır? Devlet, herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek kalmadan engellilerden yaşlılara kadar toplumun hemen hemen tüm kesimlerinde bulunan muhtaç vatandaşlara çok çeşitli sosyal yardımlar yapıyor. 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan ların ve bu vatandaşların yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 9,9 milyar TL, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 1,3 milyar TL ödenek öngörülmektedir.

2019 yılında harcanak 62,1 milyar TL'nin; ödeme gücü olmayan vatandaşlara sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 10,5 milyar TL, engelli vatandaşlara evde bakımına destek amacıyla 8,5 milyar TL harcanması öngörülmektedir. Yapılan yardımlar arasında eğitim ve sağlık yardımları, özel amaçlı yardımlar, aile yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar da yer almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı bütçesinden sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 62,1 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Peki Doğum yardımı, yaşlılık ve engelli maaşı sağlıktan bedava yararlanma başvuru şartları nedir? Hangi yardım nasıl alınır? İşte tüm detaylar

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