2019 yılında harcanak 62,1 milyar TL'nin; ödeme gücü olmayan vatandaşlara sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 10,5 milyar TL, engelli vatandaşlara evde bakımına destek amacıyla 8,5 milyar TL harcanması öngörülmektedir. Yapılan yardımlar arasında eğitim ve sağlık yardımları, özel amaçlı yardımlar, aile yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar da yer almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı bütçesinden sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 62,1 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Peki Doğum yardımı, yaşlılık ve engelli maaşı sağlıktan bedava yararlanma başvuru şartları nedir? Hangi yardım nasıl alınır? İşte tüm detaylar