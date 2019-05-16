SGK Bağkur emekli 2019 Temmuz ayı enflasyon farkı maaş zammı, zam oranı ne kadar? İşte en düşük ve en yüksek maaşlar. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4, tahminler ise zammın yüzde 6'yı bulacağını gösteriyor. İşte emeklinin cebine girecek zam miktarı... Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayını merakla bekliyor. Enflasyon farkıyla maaş zammı ve zam oranı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak. Bu bağlamda SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşların (emeklilerin) zam oranları 3 Temmuz 2019 tarihinde netlik kazanacak.