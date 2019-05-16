GaleriEkonomi

Emekliye Temmuz zammı | Emeklinin 2019 Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4, tahminler ise zammın yüzde 6'yı bulacağını gösteriyor. Peki, bu oranlarla emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

16.05.2019 07:45 - Son Güncelleme: 16.05.2019 07:45
Emekliye Temmuz zammı | Emeklinin 2019 Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor.

Emekliye Temmuz zammı | Emeklinin 2019 Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor.

Emekliye Temmuz zammı | Emeklinin 2019 Temmuz maaşı ne kadar olacak?

İlk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek.

Emekliye Temmuz zammı | Emeklinin 2019 Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Yılın 4 aylık döneminin enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Geriye 2 adım kaldı, gözler Mayıs ve Haziran enflasyonuna çevrildi.

Emekliye Temmuz zammı | Emeklinin 2019 Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira arasında zam getirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?