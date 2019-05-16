Emekliye Temmuz zammı | Emeklinin 2019 Temmuz maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4, tahminler ise zammın yüzde 6'yı bulacağını gösteriyor. Peki, bu oranlarla emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
16.05.2019 07:45
- Son Güncelleme: 16.05.2019 07:45
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