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  • 16.05.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 08:57

ne kadar? Bağkur emeklisi aile yardımı, , enflasyon farkı mı yüzde kaç?

Bağkur emeklisi aile yardımı, , enflasyon farkı mı yüzde kaç? ne kadar? Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelir alabilecek. ve emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Ağustosta yapılacak de ise emekliler ile ilgili talepler karara bağlanacak.

Milyonlarca emekli tıpkı memurlar gibi aile yardımından yararlanmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde yine Ankara'yı mesken tutan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi için genel merkez nezdinde yoğun bir çalışma başlattıklarını bildirdi. Başkan Degen ayrıca, Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımını, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yineledi. Peki SGK Bağkur emeklisi aile yardımı, ikramiye artışı, enflasyon farkı zammı yüzde kaç? Emekliye ek ödeme ne kadar?

Evli olan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

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