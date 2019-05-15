Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları nedir? Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman emekli olabilecekleri. Emekli olabilmek için gün sayanlar SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Emeklilik yaşı, emeklilik şartları arasında en önemli olanıdır. Belirlenen yaşı doldurmayan kişiler emeklilik hakkı kazanamazlar ve yaşı beklemek zorunda kalırlar. Emeklilik yaşı sigorta gününü başlangıç tarihine göre değişebilmektedir.