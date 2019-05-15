SGK SSK ve Bağkur'lular için güzel haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda milyonlarca emeklinin yüzü gülüyor. Son yaşanan gelişmeler ise yine emeklileri sevindirdi. SGK emekli vatandaşlarımıza net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapabiliyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. SGK SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir! 3 maaş avans 10 maaş kredi ödemesi kaç para? İşte tüm detaylar