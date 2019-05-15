GaleriEkonomi

SSK emeklisine bin 890 TL! SSK ve Bağ-kur emekilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlı maaş alacak. 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 olarak görünüyor. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli "Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak? Maaşlarda görülecek artışla birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

15.05.2019 07:51 - Son Güncelleme: 15.05.2019 07:51
SSK emeklisine bin 890 TL! Emekli ve memur emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor.

SSK emeklisine bin 890 TL! Emekli ve memur emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu emeklilerden SSK ve Bağ-Kur kapsamında olanlar, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

SSK emeklisine bin 890 TL! Emekli ve memur emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu.

SSK emeklisine bin 890 TL! Emekli ve memur emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?

Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti.

SSK emeklisine bin 890 TL! Emekli ve memur emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?

Yani 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 olarak görünüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdeli haber var mı? EYT yasası çıkacak mı?
EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdeli haber var mı? EYT yasası çıkacak mı?