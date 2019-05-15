SSK emeklisine bin 890 TL! SSK ve Bağ-kur emekilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlı maaş alacak. 4 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 olarak görünüyor. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli "Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak? Maaşlarda görülecek artışla birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
15.05.2019 07:51
- Son Güncelleme: 15.05.2019 07:51
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