Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?

Okuyuculardan sosyal güvenlik konusunda gelen sorular arasında en sık karşılaştığım, 'çalışmıyor ve hiçbir sosyal güvencem yok, sigortalı olabilir miyim?' oluyor. özellikle de en çok ev hanımları bu sorunun cevabını merak ediyor; tabi bir de part-time çalışanlar. evet; çalışmadan emekli olmak gibi bir hak var. buna da 'isteğe bağlı sigortalılık' deniyor. detaylarını anlatayım.