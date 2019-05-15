Çalışmadan emekli nasıl olunur? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Milyonlarca kişi emekli olmanın ve rahat bir yaşam sürmenin hayalini kuruyor. Vatandaşlar ilerleyen yaşlarında emeklilik hayatı yaşamak istiyor. Çalışanlar için emekli olmanın yaş ve prim şartı gibi gereklilikleri bulunuyor. Peki çalışmayanlar emekli olabiliyor mu? Çalışmayan kişiler nasıl emekli olabiliyor? Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? İşte çalışmadan emekli olabilmek ile ilgili detaylar...
Okuyuculardan sosyal güvenlik konusunda gelen sorular arasında en sık karşılaştığım, 'çalışmıyor ve hiçbir sosyal güvencem yok, sigortalı olabilir miyim?' oluyor. özellikle de en çok ev hanımları bu sorunun cevabını merak ediyor; tabi bir de part-time çalışanlar. evet; çalışmadan emekli olmak gibi bir hak var. buna da 'isteğe bağlı sigortalılık' deniyor. detaylarını anlatayım.
Hürriyet'in haberine göre SSK, Bağ-Kur gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar; 18 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile isteğe bağlı sigortalı olabilirler.
Tabi bir de anne-babadan ya da eşten dolayı emekli aylığı almıyor olmak da gerekiyor. Bu sayede sanki bir sosyal güvenlik kurumuna bağlıymışsınız ve zorunlu sigortalıymışsınız gibi her ay düzenli primleri öderseniz; gerekli şart ve koşulların yerine getirdiğinizde emekli olabilir, emekli aylığı almaya hak kazanabilirsiniz.
Üstelik isteğe bağlı sigortalı olduğunuzda genel sağlık sigortası sistemine girip, devletin sunduğu sağlık hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Yeri gelmişken belirteyim, sadece çalışmayanlar değil, çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp; emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sağlık hizmetinden de yararlanabilirler.
SİGORTALI OLMA YOLU
Peki nasıl isteğe bağlı sigortalı olacaksınız? İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'isteğe bağlı sigortası giriş bildirgesi'ni doldurmaları yeterli. Bildirgeyi doldurduktan sonra hangi ilde ikamet ediyorsanız oranın SGK merkezine ya da il müdürlüğüne başvurulması gerekiyor.