Milyonların beklediği yasalarda son durum ne?

Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemeler Meclis'e geliyor. 24 Şubatta tatile giren TBMM'nin yeniden çalışmaya başlaması ile beraber 3600 ek gösterge, nafaka, hal yasası ve bedelli düzenlemeleri görüşülecek. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Onun Meclis'e gelmesinden sonra ise genel af, yeni askerlik sistemi, nafaka ve hal yasasının gündeme gelmesi bekleniyor.

GÖZLER MECLİS'TE

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İbrahim Kalın, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik sistemine ilişkin taslak çalışmasını tamamlayarak, Cumhurbaşkanı'na sunduğunu, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı. AK Parti'nin öncelikle Meclis'e sunacağı yasa teklifleri arasında olduğu belirtilen düzenleme ile bedelli askerlik uygulaması yaş sınırı olmaksızın kalıcı hale gelecek. Bedelli askerlik süresi 1 ay olacak ve yılda yaklaşık 145 bin bedelli kontenjanı uygulanacak. Başvuru sayısının 145 bini aşması halinde kura çekimi yapılacak.

Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başlayacak. Ardında ise Meclis'te önemli konular gündeme gelecek. Bunlardan biri yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemine göre, bedelli kalıcı hale getiriliyor, bedelli yapmak istemeyenler içinse askerlik süresi 6 aya düşürülüyor. İsteyen 6 ay sonra da askerliğe maaşlı olarak devam edebilecek. Süresiz nafakanın 5 yıl ile sınırlandırılması için de Meclis'te bazı adımlar atılacak. Bu konuda çalışmalar yapan MHP, teklifini Meclis'e sunacak. Teklif, süresiz nafakayı 5 yıl ile sınırlandırıyor. Gıda fiyatlarının denetimi gerekçesiyle "hal yasasının" çıkartılması da masadaki konulardan olacak. 24 Haziran seçimleri öncesi verilen ancak tutulmayan 3600 ek gösterge vaadi yerel seçimler sürecinde de yapıldı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bazı adımlar atılması bekleniyor.

'CEZA İNDİRİMİ' YAPILACAK MI?

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullanmıştı. Meclis'in açılması ile beraber gündeme gelmesi konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuşmuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." demişti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında, 'Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor." cümlelerine yer vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeni askerlik sistemi için hukuki mevzuatta düzenlemeler devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini söyledi.

KIDEM TAZMİNATI

Ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı şekliyle sadece öğretmenleri mi kapsayacağı yoksa memur örgütlerinin talep ettiği şekilde tüm kamu personeline mi yönelik olacağı merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları" kapsamında 2019 içinde hayata geçirileceğini duyurduğu düzenlemelerin bir kısmı da Meclis'in bu yasama yılı içinde mesai harcayacağı yasalarla hayata geçirilecek. Ekonomik düzenlemeler arasında özellikle kıdem tazminatı reformu olarak adlandırılan düzenleme çalışanlar açısından büyük önem taşıyor.

HAL YASASI

Hal yasası, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması için önemi bir adım olarak görülüyor. Bu konu da Meclis için önemli bir gündem maddesi olacak.Yeni yasa kabzımallara kötü haber anlamına geliyor.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde de, değişiklik gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarına hız verdi. Öte yandan MHP'nin de konuyla ilgili bir teklifi Meclis'e getireceği belirtiliyor. Teklif kabul edilirse, süresiz nafaka 5 yıl ile sınırlandırılacak.