Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 409,00 lira, Cumhuriyet altını 1.674,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 251,00 liradan işlem gördü. Altın fiyatları dün bir ayın zirvesine çıktıktan sonra bugün ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin akıbetine ilişkin endişelerin hafiflemesi ve riskli varlıklara olan iştahın artmasıyla birlikte geriledi. 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Mayıs altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR? (15 MAYIS 2019)

Gram altın, çeyrek altınla birlikte vatandaşların en çok talep gösterdiği altın türleri arasında yer alıyor. Gram altın, 15 Mayıs Çarşamba günü 252,06 liradan alınırken, 252,10 liradan satılıyor.