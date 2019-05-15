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  • 15.05.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 12:14

son dakika! 15 Mayıs canlı altın fiyatı: , çeyrek, yarım, fiyatı

yatay seyrini sürdürüyor. Dün yaklaşık bir ayın zirvesine çıkan altın, bugün gerileme izledi. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün , , , Cumhuriyet altını ve tam oldu? İşte 15 Mays Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 409,00 lira, Cumhuriyet altını 1.674,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 251,00 liradan işlem gördü. Altın fiyatları dün bir ayın zirvesine çıktıktan sonra bugün ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin akıbetine ilişkin endişelerin hafiflemesi ve riskli varlıklara olan iştahın artmasıyla birlikte geriledi. 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Mayıs altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR? (15 MAYIS 2019)

Gram altın, çeyrek altınla birlikte vatandaşların en çok talep gösterdiği altın türleri arasında yer alıyor. Gram altın, 15 Mayıs Çarşamba günü 252,06 liradan alınırken, 252,10 liradan satılıyor.

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