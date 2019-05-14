Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar? Enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz ayı emekli maaş zammını merak etmeye başladı. Şimdi milyonlarca emekli Temmuz zam oranının açıklanmasını bekliyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte son detaylar...

MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı ise aylık yüzde 1,69 oranında artış yaşadı. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.