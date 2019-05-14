Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.05.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 21:21

Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar? Enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Temmuz ayı emekli maaş zammına çevrildi. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli "Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz ayı emekli maaş zammını merak etmeye başladı. Şimdi milyonlarca emekli Temmuz zam oranının açıklanmasını bekliyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte son detaylar...

MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı ise aylık yüzde 1,69 oranında artış yaşadı. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTemmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar? Enflasyon farkıyla zam oranı ne kadar olacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri