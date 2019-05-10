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  • 11.05.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 09:16

Emekli intibak maaş mı ne kadar olacak? İntibak nedir kimler alabilir? sı çıktı mı, ?

sı son durum hakkında araştırmalar sürüyor. İntibak nedir, 2019 intibak yasası detayları neler? Eğer emekliye intibak düzenlemesi olursa SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşların emekli maaşı lanacak ve en az 2020 lira olacak. Bu kapsamda milyonlarca emekli son dakika İntibak Yasası haberlerini anbean takip ediyorlar. Emekli İntibak Yasası çıkacak mı? İntibak Yasası ne zaman çıkar? Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Peki , ? ne kadar olacak? İntibak nedir, ne demek? İşte tüm detaylar haberimizde

Emekli olan vatandaşların intibak yargı süreci için heyecanlı bekleyişleri devam ediyor. İntibak Yasası hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Peki İntibak Yasası çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak? İntibak nedir, ne demek? İşte tüm detaylar haberimizde

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor

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