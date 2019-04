2019 memur maaşı katsayısı hesaplama - Memur maaş artışı nasıl yapılır, yüksek maaş alma şartları nedir?

Milyonlarca memur daha yüksek nasıl maaş alabiliriz diye merak ediyor. Üniversite mezunu memurlar maaş artışı yapmak için yüksek lisans yapmak zorundalar. Fakat yüksek lisans memurların önündeki en büyük engellerden biri, çünkü ders saatleri mesai saatlerine denk geliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olan aylık göstergelerinin, ek göstergelerin ve kıdem aylığı göstergelerinin maaş tutarına çevrilmesinde aylık katsayısı kullanılmaktadır. Peki memur maaş artışı nasıl yapılır, şartları nedir? 2019 memur maaşı katsayısı hesaplama nasıl yapılır?

Öte yandan, belirlenmiş olan katsayıların, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkânlarını göz önünde bulundurarak Bakanlar Kurulu tarafından yılın ikinci yarısının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle değiştirilmesi mümkün olabilmektedir.

MEMUR MAAŞ ARTIŞI NASIL SAĞLANIR?

Yüksek lisans yapmak isteyen kamu çalışanlarının önündeki en büyük engellerden biri ders saatlerinin mesaide olan zaman dilimine denk gelmesi. Böyle bir durumda izlenebilecek iki yol var. İlki üniversitelerin eğitimleri akşam olan tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmak. Böylece mesai sonrası yüksek lisans derslerine girilebilir. İkinci yol ise ders saatlerinde, bağlı çalışılan kurumdan izin almak. Burada 'yüksek lisans yapan devlet memurlarının izin hakkı var mı?' sorusu akıllara geliyor. Devlet memurlarının yıllık izin hakları, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün, hizmet süresi on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün.

Kamu çalışanlarının mazeret izinleri de bulunuyor. Hamile kadınlara doğum öncesi 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta izin veriliyor. Bu süre sonrasında ise 6 ay boyunca bir buçuk saat süt izni bulunuyor. Erkek memurların doğum izni ise 3 gün. Devlet memurlarının yüksek lisans için bir izin hakkı bulunmuyor. Ancak Çalışılan kurumda bağlı bulunulan amirin inisiyatif kullanarak saatlik izin vermesi mümkün olabiliyor.

DEVLET MEMURLARI NEDEN YÜKSEK LİSANS YAPMAK İSTER?

Kamu kurumlarında çalışan birçok kişi yüksek lisans programlarına gitmek istiyor. Buradaki amaçlardan biri ilave kademe almaktadır.

Bazı kurumlarda ilave kademeye ek olarak yüksek lisans mezunları, lisans mezunlarına göre daha yüksek maaş almaktadır. Bunun dışında çalıştığı bölümle ilgili kendini geliştirmek isteyen memurlar da yüksek lisans okumak istiyor. Ayrıca kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurlar da yüksek lisans diploması ile geçiş sürecini kolaylaştırabiliyorlar.

Örneğin bir hemşire yüksek lisans yaparak yüksek hemşire unvanına kavuşabiliyor. Maaşı da 50 lira kadar yükseliyor.

MEMUR MAAŞI KATSAYISI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni askerlik sistemindeki bedelli ücreti, memur maaşı katsayısı ile hesaplanacak. Memur maaşı katsayısı formülü; 40 bin gösterge X memur maaşı X 6 şeklinde olacak.

MEMUR MAAŞI KATSAYISI 2019

Aylık Katsayısı : (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı : (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı : (0,041416)

Hesaplamalarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı 1.240 ₺ olarak belirlendi.

2019 SÖZLEŞMELİ MEMUR ÜCRET TAVANLARI

Sözleşmeli personel (4B) ücret tavanı 6.372,49 lira, Sözleşmeli personel (399) ücret tavanı 7.148,24 lira, olarak belirlendi.

4- 2002 YILINA GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞINDA ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ ŞEKİLDE REEL % 97 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

5- 2019 YILININ İLK 6 AYINDA KAMU ÇALIŞANLARINA ÖDENECEK AİLE YARDIMI TUTARLARI

6- KAMU ÇALIŞANLARININ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRETE GÖRE YARARLANACAKLARI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2019 YILI İÇİN BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40 TL

Ücretlinin medeni durumu ve aylık agi tutarı şöyle;

Bekar: 191,88

Evli Eşi Çalışmayan: 230,26

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu: 259,04

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu: 287,82

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu: 326,20

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu: 326,20

Evli Eşi Çalışan: 191,88

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu: 220,66

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu: 249,44

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu: 287,82

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu: 307,01

2008-2018 YILLARINA AİT 10 YILLIK MAAŞ KATSAYILARI

2008 ile 2018 arasındaki aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı rakamları

1 Ocak 2008 0,049486 0,01569 0,65283

1 Temmuz 2008 0,051448 0,016313 0,6812

1 Ocak 2009 0,053505 0,016965 0,7084

1 Temmuz 2009 0,055920 0,01773 0,74348

1 Ocak 2010 0,057383 0,01819 0,76293

1 Temmuz 2010 0,059445 0,018843 0,7931

1 Ocak 2011 0,061954 0,019638 0,82656

1 Temmuz 2011 0,064460 0,020440 0,86251

1 Ocak 2012 0,068835 0,021827 0,92105

1 Temmuz 2012 0,071589 0,022700 0,95790

1 Ocak 2013 0,073837 0,0234128 0,98798

1 Temmuz 2013 0,076791 0,02435 1,0275

1 Ocak 2014 0,076998 0,024416 1,205274

1 Ocak 2015 0,079308 0,025149 1,24144

1 Temmuz 2015 0,083084 0,026347 1,30054

1 Ocak 2016 0,088817 0,028165 1,390277

1 Temmuz 2016 0,093259 0,029574 1,4598

1 Ocak 2017 0,096058 0,030462 1,503595

1 Temmuz 2017 0,102706 0,03257 1,607645

1 Ocak 2018 0,108550 0,034424 1,699121

1 Temmuz 2018 0,117940 0,037402 1,846100

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU

Aralık ayı enflasyon rakamı emeklilerin yüksek zam beklentisini boşa çıkardı. SSK ve Bağkur emeklisi ocakta %10.19, memur emeklisi ise %10,69 oranında zamlı maaş alacak.

MEMUR MAAŞ KATSAYISI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olan aylık göstergelerinin, ek göstergelerin ve kıdem aylığı göstergelerinin maaş tutarına çevrilmesinde aylık katsayısı kullanılmaktadır.

Aylık katsayısı ilgili yıla ait Bütçe Kanunlarında belirlenebileceği gibi, toplu sözleşmelerle de belirlenebilmektedir. Öte yandan, belirlenmiş olan katsayıların, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkânlarını göz önünde bulundurarak Bakanlar Kurulu tarafından yılın ikinci yarısının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle değiştirilmesi mümkün olabilmektedir.

DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.

Memurlar farklı görevleri üstlenmektedirler. Her kurum ve kuruluşun farklı bir hizmet alanı olduğu için yapacakları işler de buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Birçok memur masa başı çalışsa da sahada görev alan memurlarda bulunmaktadır. Memurların yaptıkları işlere örnek verebilmek için çalışma pozisyonlarına bakmak ve bağlı oldukları kurumları bilmek gerekir.