Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Emekliler, intibak için başlatılan yargı sürecinde istediğini bulamadı ancak umutları devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi'nin intibak zammının yasa yoluyla yapılabileceğini belirtmesiyle, emeklilerin gözü Meclis'e çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak umutlarının sürdüğünü belirterek, "Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanlar bizden daha fazla maaş alıyor.

EMEKLİ MAAŞI İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor.

Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu.

Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, intibak sorununun çözümü için başlattıkları kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini belirterek,

"Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık.

İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.