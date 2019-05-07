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Emekliye bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli bu yılın ilk bayram ikramiyesine kavuşuyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi bu ayın sonunda ödeniyor. Heyecanla beklenen ödemeler için gözler şimdiden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi. İkramiyeden, bu ayki ödeme yapılana kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Peki emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiyeyi kimler alabilecek? Emeklilere verilen ikramiyelerin tutarı artacak mı? İşte ikramiye ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

07.05.2019 07:45 - Son Güncelleme: 07.05.2019 07:45
Emekliye bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ilk bayram ikramiyesine kavuşuyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi bu ayın sonunda ödeniyor.

Emekliye bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Heyecanla beklenen ödemeler için gözler şimdiden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi.

Emekliye bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

İkramiyeden, bu ayki ödeme yapılana kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.

Emekliye bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Emekliye bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesi! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor.

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