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Emeklilerin bu yaz hem kazançlar artacak hem de gelirler yükselecek! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu yaz zam ve 2 kez biner lira ikramiye alacak emekliler için 3 talep de karara bağlanacak. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenirken, 344 lira aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Peki talepler karara bağlanırsa emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...

08.05.2019 07:50 - Son Güncelleme: 08.05.2019 09:45
Emeklilerin bu yaz hem kazançlar artacak hem de gelirleri! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek. Hem kazançlar artacak hem de gelirleri yükseltecek talepler karara bağlanacak.

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Emeklilerin bu yaz hem kazançlar artacak hem de gelirleri! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Mayıs ve Ağustos'ta biner lira bayram ikramiyesi alacak emeklilerin, Temmuz'da da maaşı artırılacak.

Emeklilerin bu yaz hem kazançlar artacak hem de gelirleri! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

4 AYRI ZAM ORANI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emeklilerin bu yaz hem kazançlar artacak hem de gelirleri! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmede ise emekliler ile ilgili talepler karara bağlanacak.

Emeklilerin bu yaz hem kazançlar artacak hem de gelirleri! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

İşte masaya taşınacak talepler:

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