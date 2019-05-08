Emeklilerin bu yaz hem kazançlar artacak hem de gelirler yükselecek! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Bu yaz zam ve 2 kez biner lira ikramiye alacak emekliler için 3 talep de karara bağlanacak. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenirken, 344 lira aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı söz konusu olabilecek. Peki talepler karara bağlanırsa emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...
08.05.2019 07:50
- Son Güncelleme: 08.05.2019 09:45
Emekliler için bu yaz hareketli geçecek. Hem kazançlar artacak hem de gelirleri yükseltecek talepler karara bağlanacak.
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