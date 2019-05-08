Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar bankaların verdiği kredi faiz oranlarını merak ediyor. Özellikle Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti bankası en çok aranan bankalar arasında yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları yükselse de bankalar halen cazip avantajlarla konut kredisi fırsatları sunuyor. Güncel olarak 7 Banka %0.98 konut kredisi faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi için ortaya çıkan ortalama aylık taksit tutarı 2200 TL iken, toplam ödeme tutarı ise 263.500 TL'ye tekabül etmektedir. İşte bankaların 9 Mayıs güncel kredi faiz oranları ve Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları