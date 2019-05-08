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  • 08.05.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:51

da son dakika gelişmesi! 8 Mayıs euro ve kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

kuru ne kadar oldu? YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Dün 6.15 seviyelerinde bulunan 8 Mayıs'a 6.17,50 civarında başladı. Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bugün euro ve ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar kuru ne kadar? ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmandığı endişeleri güvenli liman olarak görülen Japon yenini dolar karşısında altı haftanın zirvesine taşıdı. Trump'ın Çin açıklamasının ardından dolar yukarı yönlü tırmanışa geçmişti. Yatırımcılar ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin Perşembe ve Cuma günü Washington'da yapacağı temasları izliyor olacaklar. Peki, bugün euro ve dolar/TL ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,1589
Satış: 6,1617

EURO
Alış: 6,9066
Satış: 6,9103

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