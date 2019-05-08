Dolar kuru ne kadar? ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmandığı endişeleri güvenli liman olarak görülen Japon yenini dolar karşısında altı haftanın zirvesine taşıdı. Trump'ın Çin açıklamasının ardından dolar yukarı yönlü tırmanışa geçmişti. Yatırımcılar ABD'nin Trump'ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin'in müzakerecisi Liu He'nin Perşembe ve Cuma günü Washington'da yapacağı temasları izliyor olacaklar. Peki, bugün euro ve dolar/TL ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 6,1589
Satış: 6,1617
EURO
Alış: 6,9066
Satış: 6,9103
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