Genel af, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi konusu gündeme geldi. Bu konuların görüşülmesini takip eden vatandaşlar Meclis açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olacak.
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İstanbul da Seçim Yenilenecek.Hayırlı olsun.3600 T. M. Meclisi inden bir an önce geçirilmeli.İstanbul da kamu da memur, emekli ve çalışan 500 yüz binden fazla seçmen var. Dikkate alınmalıdır. Zübüklere bu memleket teslim edilemez.Türkiye nin önünde aşması gereken akdeniz,suriye gibi önemli meseleler var....Lütfen... düşünelim....
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