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, , 'e ne zaman gelecek?

'in gündemi yoğun. nden ya, den na kadar çok önemli konularda değişiklikler yapılacak. 3600 ek gösterge, , yeni askerlik sistemi Meclis'te görüşülecek mi?

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zafer zafer

İstanbul da Seçim Yenilenecek.Hayırlı olsun.3600 T. M. Meclisi inden bir an önce geçirilmeli.İstanbul da kamu da memur, emekli ve çalışan 500 yüz binden fazla seçmen var. Dikkate alınmalıdır. Zübüklere bu memleket teslim edilemez.Türkiye nin önünde aşması gereken akdeniz,suriye gibi önemli meseleler var....Lütfen... düşünelim....

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cevapla 08.05.2019 12:44
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