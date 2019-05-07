Genel af, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi konusu gündeme geldi. Bu konuların görüşülmesini takip eden vatandaşlar Meclis açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olacak.

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