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  • 02.05.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 16:07

maaşı ücreti kaç para, hesaplama nasıl yapılır? 2019 başvuru şartları açıklaması nedir?

'un en önemli hizmetlerinden biri olan maaşı ödeneği çalışanlar ve işini kaybeden vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Sigortalı işsizlere, işten çıkarıldıkları dönemde İŞKUR üzerinden, çalışırken aldığı maaşa göre değişmekle birlikte aylık en az 1015 lira en fazla da 2031 lira ödeniyor. Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü çok açık. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Peki ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? başvuru şartları nedir?

İşsiz kalanların can simidi olan işsizlik maaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması, SGK'ya düşük ücretten bildirim gibi konular haklı fesih kapsamına giriyor. 2019 İŞKUR işsizlik maaşı alma başvuru şartları açıklaması nedir? İŞKUR işsizlik maaşı ücreti ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?

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