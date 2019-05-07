İşsiz kalanların can simidi olan işsizlik maaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda eğer işçi-patron arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmışsa sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırılması, SGK'ya düşük ücretten bildirim gibi konular haklı fesih kapsamına giriyor. 2019 İŞKUR işsizlik maaşı alma başvuru şartları açıklaması nedir? İŞKUR işsizlik maaşı ücreti ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?