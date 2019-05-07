KPSS şartsız personel alımı ilanı yayınlandı! TÜBİTAK kadrolu personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında Türkiye'de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti.

TÜBİTAK adaylardan genel olarak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Lisans eğitimi almış olmak, İngilizce yeterliliğini katılmış olduğu sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak şartları aranmaktadır.