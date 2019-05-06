Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 29 bin 600 kamu personeli alımı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onbinlerce sağlık personelinin bakanlık bünyesine dahil edileceği ile ilgili hem bakan hem de hükumet tarafından daha önce duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı bekleyen adayları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na 29 bin 600 kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki Sağlık Bakanlığı 29 bin 600 kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı mı? İşte tüm detaylar

Sağlık Bakanlığı tarafından onbinlerce sağlık personelinin bakanlık bünyesine dahil edileceği ile ilgili hem bakan hem de hükumet tarafından daha önce duyurulmuştu. Ancak aylar geçmesine rağmen konuyla ilgili açıklamalar dışında önemli bir adım atılmadı.