Mayıs ayının gelmesiyle birlikte İŞKUR tarafından iş ilanları yayınlanmaya başladı. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 65 bin civarında personel alımı yapacak. Bu 65 bin personel arasında öne çıkan ise özel sektör bünyesinde yapılacak olan binlerce büro personeli alımı geliyor. KPSS şartsız büro memuru alımları, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Peki İŞKUR en az lise mezunu 65 bin personel alım başvuru şartları nedir? İşte KPSS şartsız büro memuru alımları ve tüm detaylar

İŞKUR BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?

Büro memurları birçok farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilir. Çalışacakları kuruma göre görevleri belirlenir. Eğer bir şirkette büro personeli olacaksanız, firmaya ait günlük işleri düzenleme, evraklarla ilgilenme, bilgisayar başında çalışma gibi görevler üstlenebilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başladığınızda ise kayıt alma, başvuru kabul etme, müşteri ya da bireylerin işlemlerini yerine getirme gibi görevlerde bulunabilmeniz mümkün.

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR'dan başvuruları kabul edilen büro memuru ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

- Sağlık probleminin olmaması,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Güler yüzlü olmak.

İŞKUR BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların açılan sayfaya e-Devlet yardımıyla giriş yaptıktan sonra ilanların detaylarını görebilir ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

İŞKUR'DAN BAŞKA İŞ İLANLARI DA YAYINLANDI

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ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

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KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

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DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

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Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI

Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan özel sektör ve kamu iş ilanlarının yanı sıra, yürütülen iş başı eğitim programıyla da istihdama katkı sağlanmaktadır. Mevcutta bahsedilen 62 bin kişilik bu açık iş ilanları arasında, meslek öğrenme imkanı sunan iş başı eğitim programları da yer alıyor. Başvurmak için İŞKUR iş ve meslek danışmanlarına müracaat edebilirsiniz. Binlerce farklı meslek ve iş kolundan ilanlara başvuru yapmak ya da ön bilgi sahibi olmak için resmi İŞKUR web adresini ziyaret edebilirsiniz...

En az asgari ücret verilerek personel istihdamı sağlanıyor. İş yerlerinin ve iş kalitesine göre maaşlar artış gösteriyor. Bu kapsamda başvuru yapmadan önce mutlaka detayları; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" web adresi "açık iş ilanları" ekranı aracılığıyla incelemek zorunlu.

EN FAZLA ALIM İLANINA SAHİP 5 İŞÇİ KADROSU

Yaz aylarının yaklaşmasının ardından özellikle özel sektör firmalarının personel alım ilanlarında artış gözlemleniyor. Turizm bölgelerinde sezonun açılmaya hazırlandığı şu günlerde çok sayıda özel sektör firması toplu alım ilanları yayımlıyor.

Bu kapsamda yayımlanan yeni alım ilanları sonucu oluşan ve en fazla alım ilanın sahip olan meslek gruplarının kadro detayları şu şekilde.

Kadro-Kontenjan Bilgileri

* Beden İşçisi (Genel) yayımlanan ilan sayısı; 9518

* Temizlik Görevlisi yayımlanan ilan sayısı; 2111,

* Turizm Ve Otelcilik Elemanı yayımlanan ilan sayısı; 4410,

* Makineci (Dikiş) yayımlanan ilan sayısı; 2699,

* Satış Danışmanı / Uzmanı yayımlanan ilan sayısı; 2632

BAŞVURU KOŞULLARI

Söz konusu alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar için koşullar bulunuyor. Bu koşullar ilanı yayımlayan kurum tarafından belirleniyor ve her ilan için farklılık gösteriyor. Genel olarak bu koşullar şu şekilde,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'ind maddesinde belirtilen şartları taşımak. Kamu Haklarından mahrum olmamak, Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.Bu şartların dışında adayların sağlamaları gereken öğrenim, deneyim, yaş ve sertifika gibi şartlarda bulunuyor.

İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.