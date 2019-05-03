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  • 03.05.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:09

20 bin personel alacak! İşte başvuru şartları

2019 güncel iş ilanları - İŞKUR () üzerinden yayımlanan ilan binlerce kişilik iş ilanında ilkokul, lise, önlisans, lisans düzeylerinden çok sayıda personel alımı devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ve kamu iş ilanlarının detayları belli olmaya başladı.

İŞKUR 20 bin personel alacak! İşte başvuru şartları

2019 yılı yeni iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde özellikle iş arayan vatandaşlarımız İŞKUR iş ilanlarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu bağlamda biz de araştırmalar yaptık.

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI

Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon

Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon

ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ

Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon

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