İŞKUR 20 bin personel alacak! İşte başvuru şartları

2019 yılı İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde özellikle iş arayan vatandaşlarımız İŞKUR iş ilanlarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu bağlamda biz de araştırmalar yaptık.
ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon
ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ
Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon
TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon
Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon
Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon
ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon
KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI
Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon
SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon
Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon
ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ
Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon
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