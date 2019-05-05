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  • 05.05.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 11:48

Memur ve memur emeklisine farkı oranı ne kadar? İşte Temmuz ayı toplu sözleşme zam miktarı

Bu yaz 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi ye girecek. Mali ve sosyal haklar gelecek. Aylık farkı da masada... Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile yine 2 milyona yakın memur emeklisi için bu yaz toplu görüşme yapılarak mali ve sosyal haklar belli olacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) alacak.​ Peki Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme enflasyon farkı oranı ne kadar? İşte Temmuz ayı toplu sözleşme zam miktarı...

2019 yılı Temmuz ayında memurların maaşı ne kadar olacak. Yükselen enflasyon sonrası memurları alacağı maaşın ne kadar artacağı Yeni Ekonomi Programının enflasyon hedefiyle orantılı olacak. 2018 yılının ikinci yarısında yükselen enflasyonla birlikte 2019 Ocak ayında önemli oranda zam alan memurlar, toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon rakamlarına göre zam alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Peki 2019 Temmuz memur ve emeklilerin toplu sözleşme enflasyon farkı zammı kaç para? Toplu sözleşmeden ne kadar zam çıkacak? TOPLU sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak-Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.

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