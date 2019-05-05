2019 yılı Temmuz ayında memurların maaşı ne kadar olacak. Yükselen enflasyon sonrası memurları alacağı maaşın ne kadar artacağı Yeni Ekonomi Programının enflasyon hedefiyle orantılı olacak. 2018 yılının ikinci yarısında yükselen enflasyonla birlikte 2019 Ocak ayında önemli oranda zam alan memurlar, toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon rakamlarına göre zam alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Peki 2019 Temmuz memur ve emeklilerin toplu sözleşme enflasyon farkı zammı kaç para? Toplu sözleşmeden ne kadar zam çıkacak? TOPLU sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak-Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.