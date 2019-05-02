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SSK emeklisine 323 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz zammı, yarın açıklanacak Nisan enflasyonu verisiyle büyük ölçüde şekillenecek. Oran merakla beklenirken; ekonomistlerin yüzde 6'lık zam tahmini SSK emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artışa işaret ediyor. Peki emekli maaşlarında görülecek Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

02.05.2019 07:47 - Son Güncelleme: 02.05.2019 09:33
SSK emeklisine 323 TL zam

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.

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SSK emeklisine 323 TL zam

Zam oranında bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak.

SSK emeklisine 323 TL zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

SSK emeklisine 323 TL zam

Memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

SSK emeklisine 323 TL zam

Bu nedenle Ocak-Haziran enflasyonu merakla beklenirken, yarın açıklanacak Nisan verisi zam oranını büyük ölçüde şekillendirecek.

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