SSK emeklisine 323 TL zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin Temmuz zammı, yarın açıklanacak Nisan enflasyonu verisiyle büyük ölçüde şekillenecek. Oran merakla beklenirken; ekonomistlerin yüzde 6'lık zam tahmini SSK emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artışa işaret ediyor. Peki emekli maaşlarında görülecek Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
02.05.2019 07:47
- Son Güncelleme: 02.05.2019 09:33
Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.
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