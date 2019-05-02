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Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı

Milyonlarca memur ve emekliyi sevindirecek haber geldi. Mayıs ayında yapılacak KPDK'da ve Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. Memurlara her yıl bayram ikramiyesi, emeklilere ise her ay aile yardımı yapılması talebi masaya yatırılacak. Peki memurlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? Memurlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Hangi emekliler aile yardımı alabilecek? Emekliye aile yardımı ne kadar olacak? Kimler aile yardımından yararlanabilecek? İşte milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren o gelişmeler...

02.05.2019 11:17 - Son Güncelleme: 02.05.2019 11:17
Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı

Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Bu yılın ilk Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısından çıkacak sonuçlar merak edilirken, özellikle ağustosta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için beklenti büyük.

Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı

Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Sadece karara bağlanacak 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor.

Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı

AİLE YARDIMI GÜNDEMDE
Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor.

Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı

Halen, memurlara çalışmayan eş için aylık 278, 0-6 yaş çocuk için 65, 6 yaş üstü çocuk için 32 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek.

Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı

MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA
Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.

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