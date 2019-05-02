Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı
Milyonlarca memur ve emekliyi sevindirecek haber geldi. Mayıs ayında yapılacak KPDK'da ve Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. Memurlara her yıl bayram ikramiyesi, emeklilere ise her ay aile yardımı yapılması talebi masaya yatırılacak. Peki memurlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? Memurlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Hangi emekliler aile yardımı alabilecek? Emekliye aile yardımı ne kadar olacak? Kimler aile yardımından yararlanabilecek? İşte milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren o gelişmeler...
MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA
Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.