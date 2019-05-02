Memur ve emeklilere büyük müjde! Memura ikramiye emekliye aile yardımı

Milyonlarca memur ve emekliyi sevindirecek haber geldi. Mayıs ayında yapılacak KPDK'da ve Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. Memurlara her yıl bayram ikramiyesi, emeklilere ise her ay aile yardımı yapılması talebi masaya yatırılacak. Peki memurlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? Memurlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Hangi emekliler aile yardımı alabilecek? Emekliye aile yardımı ne kadar olacak? Kimler aile yardımından yararlanabilecek? İşte milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren o gelişmeler...

02.05.2019 11:17 - Son Güncelleme: 02.05.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





