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Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hem emekli maaşı hem de ek ödemesi artacak

Emeklilerin Temmuz ayında geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Peki emekli maaşlarında görülecek artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...

01.05.2019 07:50 - Son Güncelleme: 01.05.2019 07:50
Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hem emekli maaşı hem de ek ödemesi artacak

Tüm emeklilerin Temmuz'da geliri artacak.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hem emekli maaşı hem de ek ödemesi artacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hem emekli maaşı hem de ek ödemesi artacak

Memur emeklilerine ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hem emekli maaşı hem de ek ödemesi artacak

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

Emekliye çifte zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin hem emekli maaşı hem de ek ödemesi artacak

YÜZDE 5 SINIRI ARTACAK
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği son beklenti anketinden, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceği tahmini çıktı.

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