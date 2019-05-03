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  • 04.05.2019 08:21
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 09:12

4 Mayıs Cumartesi bugün ne kadar oldu?

Dar bantta sıkışan ları, bugün 244,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta 398 lira, Cumhuriyet altını 1.628 liradan satılırken, 24 ayar gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 244 liradan işlem gördü.

4 Mayıs Cumartesi ları son dakika! , çeyrek tam fiyatları kaç para? Altın fiyatları vatandaşlar tarafından her zaman oldukça merak ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 244,2 lira

: 403 lira

Cumhuriyet altını: 1.644 lira

Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak

Türk lirası karşılığı swap piyasasında işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.

TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.

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