4 Mayıs Cumartesi altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para? Altın fiyatları vatandaşlar tarafından her zaman oldukça merak ediliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 244,2 lira
Çeyrek altın: 403 lira
Cumhuriyet altını: 1.644 lira
Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak
Türk lirası karşılığı swap piyasasında işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.
TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.
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