Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.05.2019 08:24
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 08:24

Emekli, memur maaşı Temmuz oranı - ve Bağkur 2019 emekli ücreti kaç para?

ve Bağkur 2019 emekli ücreti kaç para? İşte emekli, memur maaşı Temmuz oranı! Temmuzda tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocakta başlayan ilave ödeme bin 816-2 bin 375 liraya kadar çıkacak. 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak. Peki emekli maaşlarına gelecek zam ile birlikte , ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonların gözü ek ödeme ve ek gelir ücretlerinin ne kadar olacağına çevrildi. Bu bağlamda SSK SGK ve Bağkur emeklilerinin geliri Temmuz ayında artışa geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla beraber maaşlarının artıp artmadığını öğrenebilecek. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Peki SSK SGK ve Bağkur 2019 emekli memur maaşı ek ödeme ek gelir ücreti kaç para? İşte emekli, memur maaşı Temmuz zam oranı ve detaylar haberimizde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli, memur maaşı Temmuz zam oranı - SSK SGK ve Bağkur 2019 emekli memur maaşı ek ödeme ek gelir ücreti kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri