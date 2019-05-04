Milyonların gözü ek ödeme ve ek gelir ücretlerinin ne kadar olacağına çevrildi. Bu bağlamda SSK SGK ve Bağkur emeklilerinin geliri Temmuz ayında artışa geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla beraber maaşlarının artıp artmadığını öğrenebilecek. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Peki SSK SGK ve Bağkur 2019 emekli memur maaşı ek ödeme ek gelir ücreti kaç para? İşte emekli, memur maaşı Temmuz zam oranı ve detaylar haberimizde.