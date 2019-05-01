Emekliler için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü bu vesile ile gülüyor. SGK emekli vatandaşlarımıza net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapabiliyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Peki SGK SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir? 3 maaş avans 10 maaş kredi ödemesi kaç para? İte detaylar

Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.