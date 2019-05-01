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  • 01.05.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 09:57

ve Bağkur'lu için yüksek ı nasıl belirlenir? nedir?

Çalışanların en çok merak ettiği konuşların başında yüksek ı nasıl alırım sorusuna yanıt bulmak oluyor. Bu anlamda Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını derledik. öncelikle emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. Peki ve Bağkur'lu için ? Emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir?

Çalışanlar en çok iki konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacağı, diğeri de ne kadar maaş alacağı. Emekli maaşını çalışırken atılacak 7 adım ile artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. En önemli parametre brüt maaşınız... Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur. Peki SGK SSK ve Bağkur'lu için yüksek emekli maaşı nasıl belirlenir? Emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir?

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