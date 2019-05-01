Çalışanlar en çok iki konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacağı, diğeri de ne kadar maaş alacağı. Emekli maaşını çalışırken atılacak 7 adım ile artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. En önemli parametre brüt maaşınız... Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur. Peki SGK SSK ve Bağkur'lu için yüksek emekli maaşı nasıl belirlenir? Emeklilikte yüksek maaş almanın yolu nedir?